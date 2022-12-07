Руководитель «Хаас» поделился мнением о новичке команды Хюлькенберге

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о новичке команды Нико Хюлькенберге.

«Мы смотрели на него, когда он заменял гонщиков в последние годы, и Нико сразу же был на высоте. Машины «Формулы-1» довольно требовательны, и ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к ним, потому что единственный способ тренировать мышцы — это управлять машинами», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

35-летний пилот выступал в «Формуле-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 год. Он также принял участие в четырех «Гран-при» в 2020 и 2022 году в составе «Рейсинг Поинт», который позже стал «Астон Мартин».