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Сегодня, 16:50

Руководитель «Хаас» поделился мнением о новичке команды Хюлькенберге

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о новичке команды Нико Хюлькенберге.

«Мы смотрели на него, когда он заменял гонщиков в последние годы, и Нико сразу же был на высоте. Машины «Формулы-1» довольно требовательны, и ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к ним, потому что единственный способ тренировать мышцы — это управлять машинами», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

35-летний пилот выступал в «Формуле-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 год. Он также принял участие в четырех «Гран-при» в 2020 и 2022 году в составе «Рейсинг Поинт», который позже стал «Астон Мартин».

Источник: Motorsport
Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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