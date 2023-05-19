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Сегодня, 13:59

Леклер: «Доверие — главное в «Ф-1». Иначе и быть не может, когда вы разгоняетесь до 250 км/ч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал критику в свой адрес после аварий на «Гран-при Майами».

Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и в гонке финишировал седьмым.

«У нас есть разные системы для обеспечения безопасности гонок. Поэтому я концентрируюсь только на скорости и на том, как довести машину до предела. И иногда я попадаю в аварии. На трассе вы видите только результат, но за ним стоит большая работа, и люди часто не замечают этого. Доверие — это главное, оно идет от машины к механикам и инженерам. Иначе и быть не может, когда вы разгоняетесь до 250 км/ч. Все должно быть идеально. Уверенность должна быть во всех аспектах», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 78 очков в 6 гонках.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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