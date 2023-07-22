Леклер: «Феррари» ожидала такую скорость «Альфа Ромео», они очень сильны»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты «Альфа Ромео» на «Гран-при Венгрии».

Гуаньюй Чжоу показал пятое время в квалификации, опередив Леклера, Валттери Боттас стал седьмым.

«Они очень сильны. Вчера команда показала мне симуляции — где, как мы считаем, окажутся соперники — и «Альфа Ромео» выглядели неплохо. Я подумал: «Может, здесь что-то не то, какая-то ошибка», а сегодня они доказали, что я был неправ. Команда это ожидала», — приводит слова Шарля RaceFans.

Монегаск не смог назвать причины прорыва своего бывшего коллектива.

«Очень сложно понять. Насколько я знаю — не проверял, но не думаю, что команда привезла какие-либо существенные обновления. Но ситуация меняется от уик-энда к уик-энду. Очень сложно понять», — сказал Шарль.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.