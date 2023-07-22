Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что переход на новые шины «Пирелли» ударил по конкурентоспособности британской команды.

В квалификации «Гран-при Венгрии» Алонсо показал восьмое время.

«Мы оказались всего в 0,1 секунды от «Макларена», так что все не так плохо, как может показаться, если смотреть на результат. Но да, нам нужно прибавлять, в последних гонках мы вне всяких сомнений сделали шаг назад, в то время как все соперники сделали шаг вперед.

Кроме того, не случайно и то, что после того, как «Пирелли» привезли на «Сильверстоун» свои новые шины, некоторым командам стало труднее, а пара команд наоборот теперь очень довольны своими болидами. Думаю, что от этих новых шин пострадали не только мы, но и «Ред Булл» — они делали дубли в каждой квалификации, в каждой гонке, а теперь они даже не на поуле», — приводит слова Алонсо Autosport.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.