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Сегодня, 11:12

Леклер подвел итоги первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«У нас позади напряженный первый день тестов. Я проехал 64 круга, протестировав все понемногу. Мы были сосредоточены на работе с настройками, с шинами в сочетании с аэродинамическими испытаниями, а также на разных вариантах загруженности топливом. Сейчас мы планируем проанализировать собранные данные, и я с нетерпением жду завтрашней сессии», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

Леклер показал четвертое время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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