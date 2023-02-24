Леклер подвел итоги первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«У нас позади напряженный первый день тестов. Я проехал 64 круга, протестировав все понемногу. Мы были сосредоточены на работе с настройками, с шинами в сочетании с аэродинамическими испытаниями, а также на разных вариантах загруженности топливом. Сейчас мы планируем проанализировать собранные данные, и я с нетерпением жду завтрашней сессии», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

Леклер показал четвертое время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.