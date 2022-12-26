Тото Вольф считает, что Боттас вовремя покинул «Мерседес»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф считает, что финн Валттери Боттас вовремя покинул команду.

Спортсмен был боевым пилотом «серебряных стрел» в период с 2017 по 2021 год. В сезоне-2022 его место занял Джордж Расселл.

«Думаю, Валттери ушел вовремя. Он не хотел быть просто помощником, при этом он испытывал запредельный прессинг. Сейчас он выступает за команду, в которой более спокойная обстановка. Боттас чувствует себя намного счастливее.

Если говорить о приходе Расселла, то мы определились еще задолго до того, как объявили о подписании контракта, просто не хотели ничего говорить, пока Валттери не нашел себе другой коллектив. Я сказал Джорджу, что поступил бы точно так же, будь он на месте Боттаса. Он понял меня», — цитирует Channel 4 Вольфа.

С 2022 года Боттас выступает за «Альфа Ромео». По итогам прошлого сезона он занял 10-е место в личном зачете с 49 очками.