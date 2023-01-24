В ФИА сообщили, что могут объявить о приходе нового моториста в «Ф-1» на следующей неделе

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем сообщил, что на следующей неделе может быть объявлено о приходе нового моториста в «Формулу-1».

«В скором времени, может быть, уже на следующей неделе, новый производитель может подписать соглашение, которое начнет действовать в 2026 году после вступления в силу нового моторного регламента. Мы должны быть открыты для серьезных кандидатов. Это привлечет заинтересованные стороны», — приводит слова бен Сулайема Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что на презентации болида «Ред Булл» австрийский коллектив может объявить о сотрудничестве с компанией «Форд».