Кто сыграет в Лиге чемпионов-2024/25? Расклады на финиш топ-5 лиг Европы

Интрига везде, кроме одного чемпионата.

АПЛ

За два тура до конца чемпионская гонка в АПЛ в разгаре — чего не скажешь о гонке за путевку в Лигу чемпионов. Бодающиеся за титул «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» уже гарантировали участие в главном еврокубке.

Некоторая интрига есть с четвертым местом. На данный момент его с солидным отрывом занимает «Астон Вилла» — команда Унаи Эмери набрала 67 очков. У ближайшего преследователя — «Тоттенхэма» — в копилке всего 60 баллов, но один матч в запасе. То есть чисто математически «шпоры» за три тура могут набрать 69 очков и обогнать «Виллу», если та проиграет оставшиеся матчи.

По факту сделать это будет не так просто. У «Тоттенхэма» впереди матчи с вполне проходимыми «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», но перед последним туром лондонцам проводить перенесенную игру с «Манчестер Сити». Для «горожан» этот матч может стать чемпионским, так что с настроем все понятно. С другой стороны, Гвардиола с 2018 года не набирал очки в рамках АПЛ у «Тоттенхэма» в гостях, так что по этой логике «шпоры» вполне могут выбить 9 баллов.

А может ли «Астон Вилла» проиграть все оставшиеся матчи? Учитывая, что один из них — с «Ливерпулем», то половину точно сможет. А вот «Кристал Пэлас» в последнем туре звучит проблемно для болельщиков «Тоттенхэма» — он для Унаи Эмери вполне по силам.

Серия А

Италия незаметно превратилась в одну из сильнейших лиг Европы и по праву получила пятое место в Лиге чемпионов на будущий сезон. За него как раз и идет настоящая рубка — пятую строчку могут занять сразу три команды.

Но для начала — о первых четырех. Чемпиону этого сезона «Интеру» (89), разумеется, уже ничего не угрожает. Идущему вторым «Милану» (71) — тоже. А вот дальше начинается борьба. «Ювентус» набрал 66 очков, «Болонья» — 64. У идущих за ними «Аталанты» и «Ромы» по 60 баллов, но у команды Миранчука матч в запасе. То есть бергамаски могут набрать еще 12 очков, и, хотя в серебро для них верится слабо, обогнать «Ювентус» вполне реально.

Но многое тут решит очная встреча «Аталанты» и «Ромы» в ближайшем туре. Римляне в случае победы могут уйти в отрыв, равно как и бергамаски. А вот дальше уже кому как повезет — серьезные соперники есть у обоих клубов, плюс обе команды еще участвуют в еврокубках, а «Аталанта» — даже в национальном Кубке. Многое будет зависеть от «физики».

Где-то позади крадется «Лацио» (56), но, чтобы римляне попали в Лигу чемпионов, «Аталанта» и «Рома» должны проиграть все матчи. Это маловероятно — у них не настолько сложный календарь. Да и самому «Лацио» предстоит встреча с «Интером» — 9 очков в таком случае точно под угрозой.

Ла лига

В Испании ситуация плюс-минус понятная — «Реал» и «Жирона» точно отправятся в Лигу чемпионов. «Барселона» еще имеет математические шансы сползти на пятую строчку, но по факту каталонцам хватит даже одной ничьи для гарантированного попадания в еврокубок. Таким образом, три места из четырех фактически распределены.

Небольшая интрига есть с четвертой строчкой — за нее борются «Атлетико» (67) и «Атлетик (61). Но если Диего Симеоне магически не проиграет в двух-трех матчах (а шанс на это невелик — из серьезных соперников у мадридцев только «Сосьедад»), то «Атлетик» в топ-4 не ворвется.

Бундеслига

Бундеслига, как и серия А, на будущий сезон Лиги чемпионов получила пять мест. Но ситуация там проще некуда — весь топ-5 зацементирован. «Байер», «Баварию», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссию» уже никто не сдвинет — отрыв пятерки слишком велик. Максимум команды поменяются местами внутри своей компании.

Лига 1

Франция напрямую отправляет в Лигу чемпионов три команды (четвертая строчка дает право пробиться в турнир через квалификацию), но за свое будущее спокоен только «ПСЖ» (70). За два тура до конца идущий вторым «Монако» (61) имеет математическую возможность уступить путевку «Лиллю» (55) с четвертого места. А идущий третьим «Брест» — и «Лиллю», и «Ницце» (51), у которой есть матч в запасе.

У «Лилля» календарь попроще, чем у «Ниццы», но самое интересное в том, что командам играть очный матч в последнем туре. Так что выход у них один — идти ва-банк и ждать ошибки «Бреста». Но календарь у команды с третьего места более чем терпимый (середняки «Реймс» и «Тулуза»), так что претендентам особо рассчитывать не на что — вероятно, нынешний топ-3 не изменится.

Вне зависимости от выступления в своем чемпионате место в следующем турнире Лиги чемпионов получат победитель этого сезона ЛЧ (полуфиналисты «Реал» — «Бавария», «ПСЖ» — «Боруссия» и так прошли отбор) и победитель Лиги Европы (полуфиналы «Байер» — «Рома» — первый матч 2:0, «Аталанта» — «Марсель» — первый матч 1:1). Так что у двух итальянских клубов пока есть альтернативный путь на случай непопадания в топ-5 серии А, а у французского — это единственная возможность попасть в следующую Лигу чемпионов.