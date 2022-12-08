В «Формуле-1» планируют сократить зоны DRS на некоторых трассах сезона-2023

Технический директор FIA по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что федерация готова поменять зоны DRS в 2023 году.

«На некоторых трассах, возможно, потребуется сократить зоны DRS. Мы не хотим, чтобы обгоны становились неизбежными или слишком легкими. Должна быть борьба. Если маневр происходит слишком быстро: машина приближается, а затем уезжает вдаль — это хуже, чем борьба при отсутствии обгона. Необходим верный баланс», — приводит слова Томбасиса Autosport.

DRS — система снижения лобового сопротивления, которая появилась на болидах «Формулы-1» в 2011 году и призвана облегчить обгоны. На каждой трассе «Гран-при» есть точка детекции и точка активации. Для использования системы болиды должны находиться менее чем в секунде друг от друга.