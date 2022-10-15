В «Хаас» заявили, что Магнуссен оказал большое влияние на Шумахера

Сегодня, 15:09
Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу оценил влияние Кевина Магнуссена на развитие Мика Шумахера.
«Кевин оказывает довольно большое влияние на Мика. Магнуссен после возвращения в команду стал совсем другим человеком, чем был два года назад. Сейчас он очень открытый и активный, всегда готов поговорить и поделиться какой-то информацией. Так что Мик получил большую пользу от его возвращения», — приводит слова Комацй Racingnews365.
30-летний датчанин выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год, а затем вернулся в американский коллектив в 2022 году, заменив россиянина Никиту Мазепина.
За четыре этапа до конца сезона Магнуссен занимает 14 место в личном зачете с 22 очками. Шумахер — 16-й (12 очков).