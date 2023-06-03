Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:44

Вассер рассчитывает, что «Феррари» благодаря новинкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что обновления болида выглядят многообещающе.

«Новинки дают нам возможность открыть новую дверь к дальнейшему развитию машины. Обновления выглядят многообещающими, мы осознанно пошли по такому пути, но решение об этом было трудно принять. Посмотрим, каких результатов мы добьемся в следующие недели. Мы ожидаем, что новинки позволят сделать шаг вперед — небольшой, но все же шаг, и откроют новые пути развития. Команда готовит обновления к нескольким следующим гонкам, чтобы получить возможность открыть новое направление для развития. Однако уже с этими новинками мы рассчитываем сделать шаг вперед», — приводит слова Вассера Racingnews365.

На «Гран-при Испании» команда «Феррари» привезла новый кожух двигателя, более высокие боковые понтоны, заднее крыло и модернизированное днище.

После шести гонок «Феррари» занимает четвертую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 90 очков. Лидирует — «Ред Булл» (249 оков).

Источник: https://racingnews365.com/ferrari-reveal-expectation-for-tough-upgrade-package
Формула-1
Феррари
0
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс — о новинках «Феррари» в Барселоне: «Комплект обновлений должен был появиться значительно позже»