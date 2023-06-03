Вассер рассчитывает, что «Феррари» благодаря новинкам

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что обновления болида выглядят многообещающе.

«Новинки дают нам возможность открыть новую дверь к дальнейшему развитию машины. Обновления выглядят многообещающими, мы осознанно пошли по такому пути, но решение об этом было трудно принять. Посмотрим, каких результатов мы добьемся в следующие недели. Мы ожидаем, что новинки позволят сделать шаг вперед — небольшой, но все же шаг, и откроют новые пути развития. Команда готовит обновления к нескольким следующим гонкам, чтобы получить возможность открыть новое направление для развития. Однако уже с этими новинками мы рассчитываем сделать шаг вперед», — приводит слова Вассера Racingnews365.

На «Гран-при Испании» команда «Феррари» привезла новый кожух двигателя, более высокие боковые понтоны, заднее крыло и модернизированное днище.

После шести гонок «Феррари» занимает четвертую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 90 очков. Лидирует — «Ред Булл» (249 оков).