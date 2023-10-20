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Сегодня, 00:00

«Мерседес» поборется с «Макларен» и «Феррари» за второе место. Перес — за место в «Формуле-1»

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Автогонщик Серхио Перес
Серхио Перес.
Фото AFP
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Каким будет противостояние за спиной у Ферстаппена.

После «коронации» Макса Ферстаппена на «Гран-при Катара» и Кубка конструкторов «Ред Булл» этапом ранее текущий сезон «Формулы-1» можно считать завершенным. Все оставшиеся споры чемпионата, которых хоть и осталось немало, будут закрываться уже за спинами этого тандема. Минимальную интригу в оставшихся гонках обеспечат разве что сражение между «Мерседес» и «Феррари» за вторую строчку командного зачета (в которое будет активно вклиниваться «Макларен»), а также борьба Серхио Переса за место в «Формуле-1» в целом. Первый раунд в обоих поединках состоится в эти выходные в американском Остине.

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«Мерседес» против «Феррари». И, может быть, «Макларен»

Накануне уик-энда в Техасе технический директор «трехлучевых» Джеймс Эллисон пообещал, что на треке в Остине болиды Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла сбросят по 0,1 секунды за счет обновленной конструкции днища. Тем самым «Мерседес» подтверждает свои претензии на второе место в Кубке конструкторов, за которое в концовке нынешнего сезоне борется с «Феррари». По сути, конюшня немецкого бренда на протяжении всего года демонстрировала лучшую стабильность сразу после недосягаемого «Ред Булл». Если бы не победа Сайнса в Сингапуре и беспрецедентное (для строгих порядков «Мерседеса») столкновение Расселла с Хэмилтоном в Катаре, то «Мерседес» продолжил бы в том же крейсерском стиле ехать к командному серебру.

Теперь задача усложняется воспрянувшим «Макларен», который все увереннее заявляет о себе как о второй команде пелотона в последних гонках. До итогового второго места «маки» из-за проваленного старта сезона уже не дотянутся, но забрать необходимые подиумы у «Мерседес», а при особо удачных обстоятельствах даже одну из побед у «быков» вполне способны. Не зря Ландо Норрис безо всякой иронии заявил после Катара, что мог бы выиграть ту гонку, если не собственные ошибки. «Оранжевые» должны сделать бодрой не только вторую половину 2023-го, но и стать реальным конкурентом «Ред Булл» уже в следующем году.

Серхио Перес и Макс Ферстаппен
Серхио Перес и Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Переса продолжают выдавливать из «Ред Булл». Пока только журналисты

К концу года Серхио Перес из виртуального соперника Макса Ферстаппена в борьбе за титул окончательно превратился в «мальчика для битья». И там и там в основном усилиями журналистов. Суровые взгляды руководителей «Ред Булл» после очередных неудач Чеко в профильных медиа успели интерпретировать как приговор его карьере в «Формуле-1». А перед гонкой в Штатах инсайдеры договорились до того, что инфернальный доктор Гельмут Марко поставил перед мексиканским пилотом ультиматум и требует от несчастного немедленных результатов.

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На деле спад в форме Переса является идеальным инфоповодом на фоне пресного сезона, особенно на контрасте с доминированием его напарника Ферстаппена. Официально менеджмент «быков» высказывается про своего второго пилота более чем лояльно и накануне уик-энда в Остине Кристиан Хорнер даже рассказал прессе, как усиленно Перес старается вернуться к победам (или хотя бы подиумам).

По-настоящему критичной ситуация для Чеко может стать только в случае проигрыша второго места в чемпионате, что же касается успехов, то вряд ли их стоит ждать в ближайшие выходные. Наиболее интересная для Переса гонка будет только в следующем месяце, и речь идет о Лас-Вегасе с его медленной техничной конфигурацией городских треков, на которых пилот «Ред Булл» выступает традиционно сильно. Тем временем «Трасса Америк» с ее кочковатым асфальтом по аналогии с «Марина-Бей» может вовсе оказаться проблемной для болидов «Ред Булл», если вспомнить о причинах их единственного поражения в этом сезоне.

Трасса Америк
Длина круга — 5513 м
Количество кругов — 56
Дистанция гонки — 308,405 км

Расписание «Гран-при США» (московское время)
20 октября
20.30 — свободная практика
21 октября
00.00 — квалификация
20.30 — квалификация спринт-гонки
22 октября
01.00 — спринт-гонка
22.00 — гонка

Формула-1
Макларен
Мерседес
Ред Булл
Феррари
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Ферстаппен все чаще говорит об уходе из «Формулы-1». Он хочет пойти по стопам легендарного мотогонщика