Ферстаппен все чаще говорит об уходе из «Формулы-1». Он хочет пойти по стопам легендарного мотогонщика

Макса вдохновляет пример Валентино Росси.

Макс Ферстаппен настолько уверенно доминирует в современной «Формуле-1», что она ему, похоже, уже наскучила. Или скоро наскучит, о чем теперь уже трехкратный чемпион мира из Нидерландов прозрачно намекает все чаще и чаще. На днях он заявил, что вдохновлен примером пятикратного чемпиона Moto GP итальянца Валентина России, который после ухода из королевской серии мотогонок продолжает наслаждаться скоростью в автомобильных гонках GT. Макс не скрывает, что в будущем намерен последовать примеру Валентино.

Пример Доктора заразителен

«Через 10 лет меня точно не будет в «Формуле-1», но я буду гоняться в GT. Было бы здорово поступить как Валентино Росси — мне нравится наблюдать за его выступлениями в категории GT, которая меня также интересует, потому что у нас есть собственная команда в этом классе», — приводит слова Ферстаппена издание La Gazzetta dello Sport.

Валентино России за рулем болида GT. Фото Global Look Press

Действительно, «Ред Булл» и лично Макс Ферстаппен сейчас поддерживают в чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup команду молодого голландца Тьерри Вермелена, выступающего, кстати, за рулем «Феррари». Тьерри и его испанский напарник Альберт Коста не слишком удачно начали сезон, зато мощно его завершили — тремя подиумами подряд. И в общем зачете стали четвертыми. На втором месте, кстати, финишировал экипаж россиянина Тимура Богуславского. А легенда Moto GP Росси вместе с Максимом Мартеном заняли в чемпионате шестое место, выиграв одну из гонок. В другом зачете GT World Challenge Europe Богуславский, напомним, стал чемпионом, а Валентино с напарниками Мартеном и бразильцем Аугусто Фарфусом стал в общем зачете 15-м.

«Доктор (прозвище Росси. — Прим. «СЭ») сделал все, что мог, в Moto GP, где у него была сумасшедшая карьера. И теперь он получает удовольствие за рулем автомобиля, при этом продолжая усердно работать и стремясь побеждать. Думаю, чем-то подобным в будущем займусь и я», — отметил Ферстаппен.

Кстати, на волне популярности Валентино многие прочили даже в «Формулу-1», за руль «Феррари». Но в итоге пазл не сложился, хотя главная звезда итальянского автомотоспорта за рулем алого болида Скудерии — для многих это была настоящая мечта. Но понятно, что сейчас 44-летний итальянец ни в какую «Ф-1» уже не перейдет. Он и сам минувшей весной в беседе с Льюисом Хэмилтоном признал, что «для этого уже староват». Но вот гонки Gran Turismo — совсем другое дело: здесь Росси настроен продолжать «вторую главу» карьеры еще много лет. Ведь он обожает скорость и соревнования.

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Как избежать проблем с психическим здоровьем

Ферстаппен, само собой, также любит скорость. И ему всего 26 лет — некоторые в этом возрасте только-только приходят в «Ф-1». Но поскольку Макс является вундеркиндом, он проводит в королеве автоспорта уже девятый сезон. И, видимо, начинает психологически уставать от гонок в режиме нон-стоп и всеобщего внимания, особенно со стороны прессы. Пилот из Нидерландов уверяет, что гонки по-прежнему нравятся, побеждать он тоже любит, да и на заработки не жалуется. «Это хорошая жизнь, но на самом деле так ли она хороша? Порой в карьере наступает момент, когда понимаешь — стоит заняться чем-то другим», — еще минувшей весной философствовал Макс.

При этом он вовсе не утверждал, что собирается уйти совсем скоро или прямо сейчас. Нет, он планирует исполнить свой контракт с командой «Ред Булл», который в прошлом сезоне продлил до конца 2028 года. Ферстаппен не исключает, что только затем, когда ему будет 31 год, вполне может «придти время для перемен». При этом он уверяет, что совершенно не зациклен на рекордах, ради которых в «Ф-1» можно и задержаться. Хотя, возможно, через пять лет Макс будет вести себя по-другому. Или, наоборот, наестся королевскими гонками так сильно, что попросит о досрочном расторжении контракта.

Вообще постоянные высказывания Ферстаппена о возможном относительно скором уходе не стоит считать игрой на публику. Поскольку не надо забывать, насколько велико давление на суперзвезд мирового спорта. Выдерживают его далеко не все — в качестве примеров приведем гимнастку Симону Байлз и теннисистку Наоми Осаку. Они, кстати, также находились на пике, пока не стали испытывать сложности с психическим здоровьем. Кто знает, возможно, уход из «Ф-1» в менее напряженную серию позволит Ферстаппену продлить карьеру и растянуть удовольствие от гонок даже не на годы, а на десятилетия. Посмотрим, какой путь он выберет.