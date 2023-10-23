Ферстаппен одержал победу в США. Хэмилтона дисквалифицировали

Результаты гонки были пересмотрены через несколько часов после финиша.

Гран-при США

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:35:21.362

2. Ландо Норрис (Mclaren) — 10,730

3. Карлос Сайнс (Ferrari) — 15,134

4. Серхио Перес (Red Bull) — 18,460

5. Джордж Расселл (Mercedes) — 24,999

6. Пьер Гасли (Alpine) — 47,996

7. Ланс Стролл (Aston Martin) — 48,696

8. Юки Цунода (Alpha Tauri) — 1.14,385

9. Алекс Албон (Williams) — 1.26,714

10. Логан Сарджент (Williams) — 1.27,998

11. Нико Хюлькенберг (Haas) — 1.29,904

12. Валттери Боттас (Alfa Romeo) — 1.38,601

13. Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) — 1 круг

14. Кевин Магнуссен (Haas) — 1 круг

15. Даниэль Риккардо (Alpha Tauri) — 1 круг

В третий раз подряд начиная с 2021 года Максу Ферстаппену удалось выиграть у Льюиса Хэмилтона в Остине, причем снова с минимальным отрывом на финише. И если два года назад Ферстаппен ехал на уступавшей «Мерседес» машине, а в прошлом сезоне едва не проиграл из-за просчетов в тактике, то теперь пилот «Ред Булл» испытывал сложности с техникой, случившиеся аккурат под занавес гонки. Правда после финиша результаты были пересмотрены — Хэмилтон и Леклер исключены и протокола из-за стесанной планки днища.

Ферстаппену пришлось поработать локтями

Минувший уик-энд в США выдался весьма непростым для доезжающего сезон чемпиона. Сначала от Макса досадным образом ушел поул, после того как в квалификации ему аннулировали лучшее время. Причиной оказалось нарушение границ трассы — правило, которым судьи в этом году буквально кошмарят «Формулу-1». При этом уже в субботу организаторы чувствуя, что перегибают палку, расширили лимиты в нескольких местах «Трассы Америк».

Тем временем лидер «Ред Булл» быстро оправился после пятничной осечки. Победив в квалификации к спринту, нидерландец уверенно убрал на старте мини-гонки Шарля Леклера (почти впечатав монегаска в пит-уолл) и дежурно взял первое место. В воскресенье вынужденный стартовать шестым Макс не стал рваться в бой с первых же секунд, из-за чего на первой трети дистанции могло показаться, что он застрял в трафике. Но затем свое слово сказала филигранная тактика «Ред Булл» с пит-стопами, позволившая Ферстаппену «подрезать» главных соперников.

А на последних кругах за него уже сыграли «высшие гоночные силы», ведь доезжать Ферстаппену пришлось с клинившими тормозами. Но Льюис Хэмилтон все равно не успел догнать замедлившийся из-за проблем «Ред Булл». В итоге семикратному чемпиону вновь пришлось лицезреть в нескольких десятках метров перед собой болид заклятого соперника, первым пересекающим финишную черту. Пока Льюис ловил дежавю, Ферстаппен доказал, что не расслабился после титула и все еще держит удар.

«Феррари» — слабое звено в концовке сезона

После разрешения чемпионской интриги в личном и командном зачетах внимание болельщиков «Формулы-1» переключилось на борьбу за оставшиеся призовые места. Сражение за позиции со второй по четвертую в Кубке конструкторов развернулось между «Мерседес», «Феррари» и «Макларен», причем итальянская конюшня пока имеет одинаковые шансы, как на итоговое второе, так и третье место. Правда, после гонки в Остине скудерия произвела впечатление самого слабого участника трио, который не только не догоняет «Мерседес», но заодно рискует уступить «Макларен».

Алые болиды объективно уступают конкурентам в стабильном гоночном темпе, а инженерный мостик «Феррари», похоже, прикладывает все усилия для демотивации Шарля Леклера. В Остине стратеги итальянцев сначала запутали Шарля, опять предлагая ему «планы» со всеми буквами алфавита, а потом приказали ему пропустить вперед напарника Карлоса Сайнса. Учитывая, что оба «феррариста» ехали без скорости, Сайнс ожидаемо не догнал шедшего впереди Ландо Норриса, а Леклер также ожидаемо пропустил вперед Серхио Переса. Продолжив выступать в столь хаотичном стиле на оставшихся этапах, коллектив из Маранелло явно рискует упасть на четвертое место.

Наказание Хэмилтона и Леклера

Ну, а главное веселье началось в Остине после финиша. Технические службы FIA провели выборочную инспекцию и выяснили, что контрольная планка под днищем болидов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера изношена больше положенного и не соответствует требованиям технического регламента. Толщина доски скольжения изначально должна составлять 10 мм, а после завершении гонки — не меньше 9 мм. Британец и монегаск нарушили это положение. Команды объяснили случившееся уникальным сочетанием ухабистой трассы с субботним спринтом, который не позволил довести машину до ума перед воскресным стартом.

При подобных нарушениях стюарты как правило действуют очень жестко, считая, что участники чемпионата в любом случае обязаны обеспечить соответствие машин требованиям регламента в течение всего гоночного уик-энда. В итоге нарушителей дисквалифицировали: Льюис потерял второе место, а Шарль — шестое. Третьим в протоколе стал напарник Леклера по команде Карлос Сайнс, а в очковой зоне оказались оба пилота «Уильямс» — Алекс Албон и Логан Сарджент. Причем последний заработал в «королевской серии» свои первые очки. Наказанные гонщики имеют право подать апелляцию.