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Сегодня, 19:05

Квят готов заменить Ферстаппена в «Ред Булл»? В «Формуле-1» нет ничего невозможного

Квят выразил готовность заменить Ферстаппена в «Ред Булл»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Автогонщики Даниил Квят и Макс Ферстаппен
Даниил Квят и Макс Ферстаппен.
Фото Getty Images
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Даниил ждет звонка от руководства чемпионской команды.

Разборки внутри команды «Ред Булл», судя по всему, не утихают. И это уже сказывается на результатах — на предыдущем «Гран-при Австралии» победный дубль сделали пилоты «Феррари», а голландец Макс Ферстаппен сошел из-за проблем с болидом. По слухам, Макс не намерен оставаться в «Ред Булл» в случае увольнения его ментора Хельмута Марко, а такой вариант развития событий все более и более вероятен. Если это случится, кто же заменит трехкратного чемпиона мира? Россиянин Даниил Квят на днях полушутя-полусерьезно дал понять, что готов к телефонному звонку из «Ред Булл». Так есть ли шансы возвращения Квята в королеву автоспорта?

Пилот в расцвете сил

«Похоже, «Ред Булл» нравится обращаться к своим старым друзьям. Они знают номер моего телефона на случай, если захотят обратиться ко мне!» — заявил Квят в интервью на YouTube-канале Speed City Broadcasting. Правда, при этом не удержался от смеха. Но затем вполне серьезно признался, что, пусть вернуться в «Ф-1» будет сложно, он не считает это невозможным: «Я в хорошей форме и готов гоняться в любой серии и на любой трассе. Почему бы и нет?»

Автогонщики Макс Ферстаппен и Даниил Квят
Макс Ферстаппен и Даниил Квят.
Фото Global Look Press

Конечно, кому-то Даниил с точки зрения «Ф-1» может показаться сбитым летчиком. Но на самом деле его значительный опыт выступлений в «Формуле-1» (112 «Гран-при», 2 подиума и 202 очка) и конкретно за «Ред Булл» и ее дочернюю команду «Торо Россо» можно назвать не минусом, а конкурентным преимуществом. К тому же Квят по гоночным меркам еще достаточно молод, ему всего 29 лет. В этом возрасте у многих только-только начинается пора расцвета — взять хотя бы его ровесника и еще одного воспитанника гоночной программы «Ред Булл» испанца Карлоса Сайнса, выигравшего недавно гонку в Мельбурне за рулем «Феррари».

А ведь в младших формулах Квят на одинаковой технике частенько обыгрывал Сайнса. И поэтому доктор Марко первым позвал в «Формулу-1» именно Даниила, а после хорошего сезона в «Торо Россо» тот получил место в кокпите «Ред Булл». Где, кстати, также смотрелся отнюдь не провально — вполне на уровне австралийца Даниэля Риккардо, находящегося тогда на пике формы. Вполне вероятно, что он мог бы бороться за победы в «Гран-при» и даже за чемпионский титул, но Марко после ошибки россиянина на «Гран-при России» в Сочи весной 2016-го взял на его место в «Ред Булл» как раз Ферстаппена, а Даниила вновь отправил в «Торо Россо».

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Макса ждут в «Мерседес»

Безусловно, такое резкое понижение стало серьезным психологическим ударом по Квяту. Однако после увольнения из «Торо Россо» в конце 2017-го доктор Марко дал ему еще один шанс, вернув в качестве боевого пилота этой команды в 2019 и 2020 годах. И не сказать, что Даниил был плох. Нет, он провел два достойных сезона, а в 2020-м периодически обгонял напарника француза Пьера Гасли, у которого нынче также репутация сильного гонщика.

Да, с тех пор Квят на несколько лет оказался вне «Формулы-1», но это не так и страшно. Сейчас в «Ф-1» вполне можно уходить и возвращаться даже спустя несколько лет. Причем даже не будучи топ-пилотом. Достаточно посмотреть на немца Нико Хюлькенберга и датчанина Кевина Магнуссена, делавших перерывы в королевских гонках. К тому же Квят не сидит на печи — он продолжает активно выступать. В нынешнем сезоне он успел проехать дебютный этап «1812 километров Катара» чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC за «Ламборгини» (14-е место), а также выступил на трассе в Остине в дивизионе NASCAR Xfinity Series (23-е место). Конечно, результаты нельзя назвать выдающимися, но ведь Даниил пилотировал отнюдь не самую лучшую технику.

Автогонщики Даниил Квят и Макс Ферстаппен
Даниил Квят и Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press

При этом в семье «Ред Булл», благодаря которой Квят и пришел в «Формулу-1», сейчас действительно наметились трудности. Между двумя руководителями Кристианом Хорнером и Марко, судя по всему, продолжается ожесточенная борьба за власть. Причем, похоже, Хорнер, несмотря на объявления в домогательствах от одной из сотрудниц, сумел благодаря тайским совладельцам «Ред Булл» добиться стратегического успеха и оправдаться.

Предполагается, что австрийским совладельцам команды вся эта ситуация не понравилась, они собираются продать свою долю, а значит, Марко рискует потерять поддержку и может покинуть коллектив уже после ближайшего «Гран-при Японии». Если это случится, то команда может лишиться и конструктора Эдриана Ньюи, которого сватают в «Астон Мартин» или «Феррари», а также самого Ферстаппена (у него есть опция выхода из контакта в случае отставки Марко) — Макса ждут с распростертыми объятиями в «Мерседес». Да и сам голландец, по информации F1-Insider, всерьез настроен на переход.

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Кроме того, в конце сезона закончится контракт у мексиканца Серхио Переса, а Риккардо, взятый в «РБ» (экс-«Торо Россо) как потенциальная замена мексиканцу, провалил старт сезона. Кто знает, может, Квят действительно получит шанс в «РБ», а затем в случае сильных результатов — и в главной команде. Звучит фантастически, но «Формула-1» давно приучила нас, что здесь нет ничего невозможного.

Формула-1
Даниил Квят
Макс Ферстаппен
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