Ферстаппен все ближе к уходу из «Ред Булл». Австрийцы уничтожают лучшую команду «Формулы-1»

Страсти вокруг самого успешного пилота королевской серии.

Если пять-шесть лет назад казалось, что только сам «Мерседес» способен остановить свою победную серию, то сейчас похожие мысли приходят в голову, глядя на результаты «Ред Булл». «Быки» два года подряд забирают Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен доминирует уже четвертый сезон кряду. Вариантов, что в ближайшее время что-то изменится, не было, но беда пришла откуда не ждали. Конфликт между директором австрийской команды Кристианом Хорнером и спортивным консультантом Хельмутом Марко привел к полноценной «гражданской войне» в «Ред Булл», и противостояние уже зашло слишком далеко. Неужели Ферстаппен и правда уйдет на пике к некогда извечному конкуренту?

Кристиан Хорнер. Фото AFP

Поддержка из Таиланда

Последняя гонка заставила болельщиков «Ред Булл» понервничать. Редкий случай, когда Макс Ферстаппен сходит с дистанции, да еще и сопровождалась неудача публичными разборками в радиоэфире. Однако гораздо важнее сейчас другой сюжет — возможный передел власти в гоночном подразделении «Ред Булл». Еще на прошлой неделе портал Auto Motor und Sport сообщил, что руководитель «быков» Кристиан Хорнер заручился поддержкой тайских совладельцев концерна, а значит, получит больше полномочий в команде и сможет напрямую влиять на кадровую политику. По сути, австрийские акционеры в принципе постепенно выходят из игры — оперативный менеджмент будет доверен британскому отделению и тайцам. А последние своим человеком считают именно Хорнера. Трудно представить, как в таком случае в «Ред Булл» может остаться спортивный консультант Хельмут Марко. Сообщается, что он уже поставил ультиматум перед руководством и собирается уходить из организации.

Роль Хельмута в победах «Ред Булл» дискуссионная, и наверняка даже без него команда смогла бы найти варианты выхода из кризиса. Однако вместе с Марко «Ред Булл» наверняка покинет и лидер — трехкратный чемпион мира. «Отставка 80-летнего австрийца больше не кажется невозможной. Ферстаппен все активнее общается с «Мерседес» по поводу места в команде на 2025 год, которое освободится после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари», — пишет F1-Insider. Владельцы и руководители «Ред Булл» недавно провели напряженные переговоры в Дубае, от исхода которых, возможно, и будет зависеть будущее Макса в австрийской команде. Однако добиться главного — отстранить Хорнера — не удалось. Более того, Кристиан укрепил свои позиции, поэтому пусть еще не войну, но генеральное сражение австрийцы тайцам во главе с британским менеджером проиграли. Теперь за Кристианом — весь автоспорт под эгидой бренда, и с этим придется считаться.

Хельмут Марко и Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Менеджер Ферстаппена поставил ультиматум

«Теперь о своих должностях в «Ред Булл» стоит беспокоиться не только Хельмуту, но и всему австрийскому представительству команды, среди которых — управляющий директор Оливер Минцлафф. В паддоке в Мельбурне ходили слухи о том, что холдинг «Ред Булл» может полностью переехать в Дубай», — пишет AMuS. Так как у Хорнера теперь развязаны руки, строить команду он может так, как считает нужным. Ранее его действия ограничивал Дитрих Матешиц, австрийский бизнесмен и владелец 49 процентов акций концерна «Ред Булл». Матешиц был основателем автоспортивного отделения производителя энергетических напитков и буквально жил «Формулой-1». Дитрих ушел из жизни в октябре 2022-го — примерно тогда и начался передел власти в команде, достигший своего апогея весной 2024 года на фоне обвинений Хорнера в сексуальных домогательствах. Но неужели Кристиан будет готов пожертвовать всем ради собственных амбиций?

«Хорнер хоть и дал понять, что не собирается никого держать в команде, но будет настаивать на том, чтобы Ферстаппен отработал контракт с «Ред Булл» до конца, то есть до 2028 года. Так он покажет клану Макса, кто главный в команде», — рассказывают близкие к «быкам» источники. Однако, понимая вес Ферстаппена в современной «Формуле-1», трудно представить, что он смирится с новым положением дел и спокойно воспримет уход Марко, которого нидерландский гонщик воспринимает как своего «крестного отца» в мире автоспорта. После печально завершившейся гонки в Мельбурне менеджер нидерландца Раймонд Вермюлен провел собственный раунд переговоров с тайскими боссами «Ред Булл». Предмет разговора остался в тайне, однако сообщается, что якобы Вермюлен дал четко понять тайцам — либо Ферстаппен, либо Хорнер. Так что даже казавшийся фантастическим сценарий перехода звездного гонщика уже не кажется таким уж нереальным.