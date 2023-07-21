В Венгрии Ферстаппен поедет к новому рекорду. Соперники — к новым склокам

В «королевской серии» открылось свое трансферное окно.

Спустя две недели после посещения своей формальной родины (трасса в Сильверстоуне приняла самое первое «Гран-при» чемпионата) «королевская серия» перебралась в Венгрию. Гонка на Хунгароринге, ставшая уже классическим этапом в календаре серии, в свое время «прорубила окно» в Восточную Европу. На определенную историчность может претендовать и предстоящее в ближайшие выходные.

Ферстаппен в погоне за рекордом всех времен

Победа на крайне неудобном как для «Ред Булл», так и для самого Макса Сильверстоуне позволила «быкам» повторить уникальное достижение «Макларен» образца 1988 года. Тогда турбированный чудо-болид с индексом МР4/4 доминировал на протяжении сезона, а Айртон Сенна на пару с Аленом Простом выиграли все гонки кроме одной. Победная серия двух легенд автоспорта длилась 12 этапов подряд. Теперь такого же показателя смог достичь «Ред Булл».

Сумеет ли команда Макса Ферстаппена перекрыть рекорд всех времен и народов в Венгрии — вопрос практически из области риторики. Хунгароринг, напоминающий увеличенный картодром, известен своим необгонным и очень требовательным к пилотажу характером. Двигаться по пелотону здесь можно в основном за счет хорошей квалификации и удачной стратегии пит-стопов. Пока что в обоих компонентах «Ред Булл» не было равных весь сезон, и предпосылок, что именно в Венгрии произойдет сбой системы, попросту нет.

Поэтому «Ред Булл» с большой вероятностью сможет в эти выходные разнообразить свой список рекордов по-настоящему уникальным достижением. Затмит ли кто-либо их потенциальный успех в будущем? Возможно. Только звать для этого в команду Макса Ферстаппена будет необязательно. Главное, чтобы за машину отвечал Эдриан Ньюи.

Рынок гонщиков начал меняться со скоростью калейдоскопа

На фоне минимальной спортивной составляющей в этом сезоне большинство новостей из мира «Формулы-1» носят окологоночный характер. Правда, и здесь последнюю неделю доминировал «Ред Булл». Высадив из кокпита дочерней «Альфа Таури» Ника де Вриса и вернув спустя полгода в чемпионат Даниэля Риккардо, «быки» запустили волну слухов про грядущие перестановки.

По данным инсайдеров, Дэну хватило часа тестов, чтобы развеять сомнения боссов «Ред Булл» насчет де Вриса, забуксовавшего со старта сезона в младшей команде. Австралиец якобы призван в «Альфа Таури» не далее, чем до конца текущего сезона. Второе место у «бычков» готовится под Лиама Лоусона — некогда талантливого юниора программы доктора Марко, пока скитающегося между второстепенными сериями. Пойдет ли Риккардо на повышение, тоже до конца неясно.

На фоне спада формы Серхио Переса можно предположить, что известный своими жесткими методами босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер уже просчитывает варианты замен. Однако еще сложней вопрос, зачем высаживать одного пилота в плохой форме ради возрастного Риккардо, который «не ехал» свой последний сезон. Вариант, что за оставшиеся гонки он успеет показать выдающиеся результаты на аутсайдерском болиде «Альфа Таури», маловероятен.

Тем временем ближе к уик-энду уже пошли сенсационные новости о том, что «Ред Булл» рассматривает в напарники Ферстаппена Шарля Леклера, чей контракт с «Феррари» истекает через год. При этом скудерия сама уже сама мониторит на замену своей звезде Ландо Норриса.

Одним словом, большинству соперников Ферстаппена минимум до конца года гарантированы неопределенность, скрытые от публики склоки и прочие условия, которые скажутся на их выступлениях. И, скорее всего, не в лучшую сторону. А тут еще и сами команды восстали против прихода двух новичков в пелотон (в июле коллективы «Андретти» и «Хайтек» подали заявки на участие в «Формуле-1» с 2026 года), не желая делить прибыль с призовых и трансляций. Поэтому в атмосфере хаоса одному Ферстаппену и остается спокойно ехать за новыми победами.

Хунгароринг

Длина круга — 4381 м

Количество кругов — 70

Дистанция гонки — 306,630 км



Расписание «Гран-при Венгрии»

21 июля

14:30 — первая практика

18:00 — вторая практика

22 июля

13:30 — третья практика

17:00 — квалификация

23 июля

16:00 — гонка