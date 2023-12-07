В несчастье Шумахера обвинили глобальное потепление. Новое расследование инцидента с Михаэлем

Накануне десятилетия судьбоносной травмы звезды «Формулы-1» обсуждаются новые версии происшествия на альпийском курорте Мерибель.

В этом месяце исполнится ровно десять лет со дня жуткой травмы легенды автоспорта Михаэля Шумахера. 29 декабря 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» упал во время катания на горных лыжах на склоне горы Солир на французском курорте Мерибель. Случайный удар головой о камень поставил звездного спортсмена на грань жизни и смерти. Красный Барон стал инвалидом, и семья после выписки из госпиталя в Гренобле ни разу не позволила ему появиться на публике. В тех пор выдвинуто много версий случившегося в Альпах, и предстоящая дата подогревает интерес к новым расследованиям. На сей раз свою версию представил бельгийский журналист Йенс Гидеон, хорошо знавший Шумахера во время его гоночной карьеры.

Неверное решение

Гидеон съездил на место происшествия и еще раз опросил тех, кто стал свидетелем случившегося с Михаэлем. Не сказать, что ситуация предстала в новом свете, но некоторые характерные нюансы Йенс в своем документальном фильме отметил. В частности, он нашел одного из инструкторов, который озвучил логичный ответ на вопрос, почему опытный горнолыжник Шумахер в тот трагический день решил кататься вне трассы. Дело в том, что в то Рождество из-за глобального потепления практически не было снега. Каникулы заканчивались, а тут случился небольшой снегопад. Вне трассы по свежему снегу тогда пробовали спускаться многие. Другой вопрос, что они были более осторожны, чем великий автогонщик, привыкший рисковать.

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Возможно, свою роль сыграло то, что пилот жил рядом с горой Солир и отлично знал эти места, что привело к потери бдительности. Ну, а дальше звездный спортсмен зацепился лыжей за камень и, к своему несчастью, упал головой на другой валун. Шлем не спас Михаэля от фатальных повреждений. При этом в тот момент, когда прибыл спасательный вертолет, Шумахер находился в сознании. Поэтому врачи сначала решили доставить его в город Мутье, центр провинции Тарантез. Эта ошибка оказалась ключевой. «Если бы медики правильно оценили угрозу и напрямую полетели в Гренобль, лечение началось бы на три четверти часа раньше, что могло стать определяющим», — приводит бельгийский журналист мнение свидетелей.

В клинике Университета Гренобля Шумахера погрузили в искусственную кому, в которой он находился полтора года — до июня 2014-го. Затем Михаэля перевели на реабилитацию в клинику Лозанны, откуда через месяц супруга гонщика Коринна забрала больного мужа в поместье на берегу Женевского озера. После этого никакой официальной информации о состоянии здоровья звезды не поступало. Есть сведения, что бывший гонщик осознает происходящее с ним, узнает близких и друзей. Однако не может обслуживать себя и неспособен полноценно общаться с окружающими. За Михаэлем следит бригада физиотерапевтов, которые проводят гонщику различные процедуры и обслуживают его беспомощное тело. Это обходится семье примерно в три миллиона евро в год.

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Защита частной жизни

Накануне десятилетия инцидента в Альпах о Михаэле высказался и бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт, которого считают другом Шумахера. «Я считаю Михаэля частью своей семьи, — приводит слова Тодта издание La Stampa. — Я регулярно хожу к нему в гости, раньше мы вместе следили за гонками по телевизору. Однако ответа на вопрос «как он?» у меня нет. Это личное дело его близких. Единственное, что скажу, — я обожаю Шумахера, обожаю его семью и уважаю их право на частную жизнь. Мне кажется, это правильный подход».

Весной этого года немного о жизни жены чемпиона рассказывал еще один известный ветеран «Формулы-1» Эдди Джордан. «Коринна уже 10 лет живет как заключенная. Все хотят поговорить с ней о Михаэле, а ей не нужно, чтобы о трагедии напоминали каждую минуту. Конфиденциальность является важным аспектом в спорте, бизнесе и вашей личной жизни. Коринна, которую я знал очень хорошо и задолго до Михаэля Шумахера, установила правила и строго их придерживается», — подчеркнул Джордан. Эти правила позволяют навещать Шумахера только очень ограниченному кругу лиц. Помимо близких родственников, в него входят Жан Тодт и гонщик Фелипе Масса.

Причину таких ограничений Коринна объяснила в 2021 году в документальном фильме от Netflix: «Мы стараемся жить как обычная семья — как того хотел и продолжает хотеть Михаэль. Он всегда говорил: «Личное — это личное», и для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой и он мог получать от нее удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы защищаем его». В 1996-м ради спокойствия семьи Шумахеры переехали из Монте-Карло в тихий дом на берегу Женевского озера. Гонщик говорил, что если бы они остались, то у его детей Джины-Марии и Мика не было бы нормальной жизни. Ажиотажный интерес к этой семье сохраняется и по сей день, несмотря на то что уже десять лет никто не видел Михаэля и все сведения о его нынешней жизни — либо слухи, либо туманные комментарии.

В сентябре 2019 года Шумахеру пересаживали стволовые клетки в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Однако достоверно неизвестно, на что было направлено лечение — на мозг или на сердце, и дала ли операция хоть какой-то положительный эффект.