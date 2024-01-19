Шумахер появится на публике летом? Михаэля ждут на свадьбе дочери

Близкие Красного Барона уже думают о приватности и безопасности торжества.

Автоспорт всегда был связан с тяжелыми последствиями для здоровья. Редко какой известный пилот ни разу не попадал в аварии, а в отдельных случаях инцидент на гоночном треке может как вовсе лишить жизни, так и сделать ее практически невыносимой. Однако история с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером явно выбивается из общего рядя. Немец травмировался не во время заезда или тренировки, а после того как завершил карьеру. Его судьбу изменил отдых на горнолыжной трассе, из-за чего Михаэлю пришлось исчезнуть из публичного пространства. Однако вскоре это может измениться — Шумахера-старшего ждут на свадьбе его дочери.

Свадьбу проведут в доме, где Михаэль проводит свои дни

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер вот уже больше десяти лет практически не покидает своего родного дома. Подобный затворнический образ жизни пришлось выбрать после того, как 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах на курорте Мерибель случилось роковое падение Красного Барона. Легендарный гонщик получил серьезные травмы, правда, о степени их серьезности мы можем только догадываться. В те дни поступало много противоречивой информации. И даже спустя годы о реальном состоянии Шумахера до сих пор знает очень ограниченный круг лиц. Члены семьи иногда рассказывают о здоровье Михаэля СМИ, но никогда не дают слишком много информации. Более того, гонщика тщательно оберегают от внезапной встречи с малознакомыми людьми. И вскоре в плане приватности для семьи Шумахера намечается серьезное испытание.

Как пишет Corriere dello Sport со ссылкой на немецкие источники, Михаэль будет присутствовать на свадьбе своей дочери. Бракосочетание 26-летней Джины-Марии с женихом Яном Бетке запланировано на лето 2024 года. Торжество пройдет на Мальорке, где Шумахеры уже шесть лет владеют отдельной виллой. По данным СМИ, предположительно, именно на этой вилле большую часть времени и проводит Михаэль, где получает всю необходимую медицинскую поддержку. То есть технически Шумахер даже не будет покидать своего дома — гости приедут к нему домой. Однако в любом случае вилла в день торжества будет взята под усиленную охрану. «Никакой подлинной информации на данный момент нет, семья Шумахера, можно не сомневаться, сделает все, чтобы в этот день он был рядом», — пишет Corriere dello Sport.

Жена Михаэля Шумахера Коринна и их дочь Джина-Мария. Фото Global Look Press

Для семьи Михаэля торжество будет испытанием

Последний раз узнали что-то новое о текущем состоянии Шумахера из интервью брата чемпиона мира, еще одного экс-пилота королевских гонок Ральфа Шумахера. «Произошедшее тогда изменило нашу семью. Это очень тяжелый опыт для всех нас, для меня, для его детей, ведь Мик тоже тогда катался вместе с ним, — сказал Ральф немецкому таблоиду Bild. — Я скучаю по Михаэлю тех лет. Жизнь порой несправедлива. Ему много раз в жизни везло, но потом произошла эта трагедия. К счастью, современная медицина позволила сделать некоторые вещи, но как раньше никогда не будет». Кроме того, Ральф Шумахер в интервью поделился трогательными воспоминаниями о детстве со старшим братом. Так, выяснилось, что именно Михаэль был первым тренером для Ральфа и дал ему дорогу в картинге, откуда начинают практически все гонщики.

Интервью брата Шумахера для Bild стало событием потому, что сразу после трагедии семья выбрала путь максимальной приватности. За конфиденциальность в семье Михаэля отвечает лично супруга бывшего пилота F1 Коринна. Она лично проработала систему правил, согласно которым навещать легенду «Феррари» могут, помимо самых близких родственников, только спортивный директор «Феррари» Жан Тодт и близкий друг Шумахера гонщик Фелипе Масса. Так, в список доверенных лиц не вошел даже экс-менеджер Михаэля Вилли Вебер. Он даже резко высказывался по поводу поведения Коринны. Несмотря на многочисленные попытки, Вебер так и не увиделся со своим бывшим клиентом ни разу после трагедии в Альпах. В то же время супруга объясняет ограничения выбором самого Шумахера, всегда стремившего уберечь от излишнего внимания прессы своих родных. Однако свадьба даже при самом тщательном отборе гостей будет событием публичным, и наверняка фото Михаэля окажутся в Сети.

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Можно относиться к этому по-разному, но, не отказывая в праве Шумахера на частную жизнь и тем более уважая покой пережившего страшную трагедию человека, нельзя не признать, что многие люди искренне сопереживают своему кумиру, особенно те, кто знал Михаэля лично. И наверное, они все-таки могут претендовать хотя бы на крупицы информации о спортсмене, пусть и в крайне дозированном виде. А вот степень этой дозированности уже целиком и полностью будет выбором семьи Шумахера.