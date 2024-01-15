В «Формуле-1» уволили обидчика Мазепина. Он расторг контракт с «Уралкалием» и выгнал сына Шумахера

Популярность не спасла Гюнтера Штайнера от расставания с «Хаас».

Сезон в «Формуле-1» еще не начался, но в начале 2024 года уже последовала громкая отставка. Джин Хаас, владелец команды «Хаас», уволил руководителя «конюшни» Гюнтера Штайнера. Итальянец возглавлял «Хаас» с момента его основания на протяжении десяти лет и успел прославиться. Правда, популярности он обязан не результатам «Хаас», а своим съемкам в сериале «Гонять, чтобы выживать» (Drive to Survive) от Netflix. Также Штайнер известен тем, что не церемонился с пилотами — в начале 2022-го он выгнал россиянина Никиту Мазепина, а годом позже эта участь постигла и сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — немца Мика Шумахера.

Звезда сериала

Сейчас Штайнеру, который имеет итальянское и американское гражданство, 58 лет, а в «Ф-1» он пришел еще в 2001-м из ралли. Тогда знаменитый экс-чемпион мира австриец Ники Лауда поставил его управляющим директором команды «Ягуар». Затем Гюнтер успел поработать на «Ред Булл», причем не только в «Формуле-1», но и в США в серии NASCAR. В королевские гонки он вернулся в 2014-м вместе с проектом Хааса. Команда дебютировала в 2016-м, но мощной силой так и не стала. Ее потолком на данный момент является пятое место в Кубке конструкторов 2018 года, а прошлый сезон она завершила на последнем, десятом месте всего лишь с 12 очками.

При этом, в отличие от большинства боссов «Формулы-1», Штайнер всегда был на виду — яркий и харизматичный персонаж привлек внимание создателей «Гонять, чтобы выживать», превратившись в одну из главных звезд набравшего популярность сериала. Да и вообще Гюнтер старался быть очень публичным — комментировал все и вся. Причем не стеснялся в выражениях. В 2021 году он получил известность и в России, поскольку пилотом «Хаас» стал Никита Мазепин, а основным спонсором — «Уралкалий» отца российского гонщика.

Поначалу Штайнер хвалил и защищал Никиту, не видя ничего предрассудительного в наличии в команде гонщика с солидным спонсорским пакетом, вспоминая при этом Лауду, британца Джорджа Рассела и мексиканца Серхио Переса. «Если гонщик хорошо проявляет себя в «Формуле-2» и у него есть финансирование, это лучшее решение», — говорил Гюнтер в 2020-м. Защищал он Мазепина и после его неудач на трассе в «Ф-1», хотя сам Никита частенько жаловался на автомобиль. Предполагалось, что в свой второй сезон в 2022-м россиянин сможет прибавить, но шанса ему не дали — в том числе из-за позиции Штайнера. После начала СВО он настоял на увольнении российского гонщика, причем расставание получилось очень болезненным.

Фото Global Look Press

Критика от Берни

«Каждый имеет право говорить все, что хочет. FIA разрешила мне участие в нейтральном статусе. Главная проблема — в этом спорте некоторые команды присваивают деньги себе, нарушая условия контракта, и при этом просят заплатить еще», — заявил тогда Мазепин CNN. «Больше никаких русских. Никаких дел с русскими в организации, пока я не уйду с этой планеты», — говорил в «Гонять, чтобы выживать» Штайнер.

После сезона-2022 он «выставил на мороз» и Мика Шумахера, чем взбесил его дядю, экс-победителя «Гран-при «Ф-1» Ральфа Шумахера. Тот начал обвинять босса «Хаас» в непрофессионализме. А узнав нынче об увольнении менеджера, заявил следующее: «Рыба всегда гниет с головы».

«Любой человек, который становится популярным благодаря документалке от Netflix, пытается взлететь. Но если взлетаешь слишком высоко и слишком быстро, ты разбиваешься. Слышал, что он хотел конвертировать свою популярность в акции команды. И владельца Джина Хааса это не устраивало. В нашем спорте команда всегда важнее отдельного человека. Штайнер стал жертвой собственной популярности», — прокомментировал F1-Insider ситуацию влиятельнейший советник «Ред Булл» Хельмут Марко.

По-видимому, он имел в виду слухи о том, что Штайнер намерен отсудить у Хааса акции на 900 миллионов долларов. Сам Гюнтер, впрочем, все отрицал, но дыма без огня... Кстати, многие считают увольнение верным. В том числе и экс-владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун. «Никогда не было столь неуспешного босса команды «Формулы-1», который тем не менее стал суперзвездой благодаря американскому документальному фильму. В мое время, когда все решали результаты, такое никогда не происходило», цитирует 93-летнего британца F1-Insider.

Фото Global Look Press

Пошли разговоры о том, что Хаас и Штайнер не сошлись во взглядах на развитие «Хаас», менеджер требовал от владельца существенных инвестиций, тот считал, что и с нынешними средствами можно добиваться большего. Как бы то ни было, Штайнера заменили на японского специалиста Аяо Комацу, прежде занимавшего в «Хаас» пост директора по инжинирингу. Кстати, Комацу в 2011 году был гоночным инженером россиянина Виталия Петрова.

«Причина смены руководителя команды — в результатах. Это был восьмой сезон, мы провели более 160 гонок и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми в Кубке конструкторов. Я не говорю, что это вина Гюнтера. Просто показалось, что сейчас наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении», — отметил Джин Хаас. Он пусть и назвал Штайнера «очень приятным человеком», не дал тому даже попрощаться с командой. Посмотрим, как отразится уход Гюнтера на выступлениях американской команды и популярности сериала Drive to Survive.