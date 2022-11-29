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Сегодня, 21:06

«Волга» победила «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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29 ноября состоялись очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

«Волга» победила «Енисей» со счетом 8:3, а «Водник» был сильнее «Кузбасса» — 6:2.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижегородская область) — 0:3

29 ноября.

Волга (Ульяновск) — Енисей (Красноярск) — 8:3 (3:1)

29 ноября.

Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 6:2 (2:1)

29 ноября.

Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 6:4 (3:1)

29 ноября.

Динамо (Москва) — Родина (Киров) — 9:3 (5:2)

29 ноября.

Ак Барс-Динамо (Казань) — Кировец (Уфа) — 3:1 (2:0)

29 ноября.

ХК Водник
ХК Волга
ХК Енисей
ХК Кузбасс
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