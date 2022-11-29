«Волга» победила «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

29 ноября состоялись очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Волга» победила «Енисей» со счетом 8:3, а «Водник» был сильнее «Кузбасса» — 6:2. Бенди Суперлига Первый этап Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижегородская область) — 0:3 29 ноября. Волга (Ульяновск) — Енисей (Красноярск) — 8:3 (3:1) 29 ноября. Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 6:2 (2:1) 29 ноября. Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 6:4 (3:1) 29 ноября. Динамо (Москва) — Родина (Киров) — 9:3 (5:2) 29 ноября. Ак Барс-Динамо (Казань) — Кировец (Уфа) — 3:1 (2:0) 29 ноября.