«Волга» победила «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Сегодня, 21:06
29 ноября состоялись очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
«Волга» победила «Енисей» со счетом 8:3, а «Водник» был сильнее «Кузбасса» — 6:2.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижегородская область) — 0:3
29 ноября.
Волга (Ульяновск) — Енисей (Красноярск) — 8:3 (3:1)
29 ноября.
Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 6:2 (2:1)
29 ноября.
Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 6:4 (3:1)
29 ноября.
Динамо (Москва) — Родина (Киров) — 9:3 (5:2)
29 ноября.
Ак Барс-Динамо (Казань) — Кировец (Уфа) — 3:1 (2:0)
29 ноября.