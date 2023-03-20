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Сегодня, 15:52

Российские бейсболисты в апреле на Кубе проведут несколько матчей с местными сборными

Алина Савинова
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Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев сообщил, что национальная команда проведет несколько матчей на Кубе с местными сборными.

«Сборная России по бейсболу в апреле едет на Кубу для матчевых встреч с национальной и молодежной сборными этой страны, турне пройдет с 3 по 17 апреля. Планируется провести семь игр, точные дни и время встреч сейчас прорабатываются вместе с кубинской стороной. Во вторник будет утвержден состав сборной России, сейчас идут последние приготовления к вылету на Кубу», — приводит ТАСС слова Киселева.

Также он отметил, что во время визита на Кубу планируется подписание договора о сотрудничестве между федерациями бейсбола России и Кубы.

В конце ноября 2022 года Европейский исполком Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола отстранил российских спортсменов от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2023.

Источник: https://tass.ru/sport/17316851
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