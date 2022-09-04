Сборная Испании проиграла Бельгии на Евробаскете-2022

4 сентября, 23:41
Сборная Испании проиграла Бельгии в матче 3-го тура группы A чемпионата Европы-2022.
Самым результативным игроком встречи стал защитник бельгийцев Ману Леком, набравший 20 очков.
Также сегодня, 4 сентября состоялись еще 2 матча группы A: Болгария проиграла Черногории (81:91), а Грузия обыграла Турцию (88:83 2ОТ). Лидером таблицы является сборная Испании с 5 очками, команда опережает Турцию, Черногорию и Бельгию по дополнительным показателям.
Также сегодня прошли 3 матча группы B, в которых Литва уступила Германии (107:109 2ОТ), Босния и Герцеговина победила Словению (97:93), а Франция оказалась сильнее Венгрии (78:74). Лидером группы являются немцы, которые набрали 6 очков и выиграли все 3 матча на турнире. Вторую строчку занимает Словения с 5 очками, которая опережает команды Боснии и Герцеговины и Франции по дополнительным показателям.
Баскетбол
Чемпионат Европы
Группа A
Болгария — Черногория — 81:91 (21:21, 25:24, 12:22, 23:24)
4 сентября. Тбилиси. «Tbilisi Sports Palace»
Испания — Бельгия — 73:83 (11:15, 22:17, 21:25, 19:26)
Тбилиси. «Tbilisi Sports Palace»
Турция — Грузия — 83:88 2ОТ (25:19, 8:17, 16:17, 19:15, 7:7, 8:13)
Тбилиси. «Tbilisi Sports Palace»
Группа B
Литва — Германия — 107:109 2ОТ (19:19, 22:27, 24:20, 24:23, 7:7, 11:13)
4 сентября. Кельн. «Lanxess Arena»
Словения — Босния и Герцеговина — 93:97 (32:26, 20:23, 21:23, 20:25)
Кельн. «Lanxess Arena»
Франция — Венгрия — 78:74 (21:17, 21:22, 25:14, 11:21)
Кельн. «Lanxess Arena»