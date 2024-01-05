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Еврокубки

Сегодня, 15:18

Евролига прекратила расследование о подкупе судей в финале Еврокубка 2021 года с участием УНИКСа

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Баскетбольная Евролига не нашла доказательств подкупа арбитров финальной серии Еврокубка 2021 года между УНИКСом и «Монако», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В финале второго по силе клубного европейского турнира французская команда обыграла российскую со счетом 2-0.

Сообщается, что в результате расследования не было найдено четких доказательств, таким образом оно было прекращено.

В августе 2023 года украинский арбитр Николай Амбросов заявил порталу Eurohoops о попытке подкупить его перед вторым матчем между УНИКСом и «Монако» 30 апреля 2021 года, чтобы он дал свисток в пользу УНИКСа. Игра завершилась победой «Монако» со счетом 86:83. Амбросов заявил, что отказался от взятки. В августе 2023 года Евролига объявила о начале расследования.

Источник: ТАСС
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