Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

15 марта, 01:30

«Барселона» переиграла «Партизан» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В четверг, 14 марта, прошли шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» дома обыграл «Валенсию» (118:88), «Олимпиакос» переиграл «Панатинаикос» (71:65), «Црвена Звезда» проиграла «Маккаби» (80:83), «Альба» потерпела поражение от «Монако» (82:90), «Баскония» выиграла у «Милана» (88:73), «Барселона» победила «Партизан» (94:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 118:88 (22:19, 35:18, 28:24, 33:27)

Ф: Дорси (28), Хэйс (21), Уилбекин (20), Биберович (12).

В: Дэвис (18), Андерсон (12), Харпер (12), Инглис (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Панатинаикос» (Греция) — 71:65 (7:17, 26:16, 15:9, 23:23)

О: Райт (19), Питерс (11), Папаниколау (9).

П: Нанн (17), Митоглу (11 + 16 подборов), Лессор (11).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 80:83 (21:17, 26:14, 14:22, 19:30)

Ц: дос Сантос (20 ), Ханга (13), Смарт (12), Боломбой (11).

М: Колсон (23), Нибо (18 + 13 подборов), Болдуин (14).

«Альба» (Германия) — «Монако» (Франция) — 82:90 (27:13, 12:32, 23:24, 20:21)

А: Томас (14), Тиманн (11), Уэтзелл (10, Браун (10), Кумадже (10).

М: Окобо (21), Джеймс (20), Блоссомгейм (13).

«Баскония» (Испания) — «Милан» (Италия) — 88:73 (19:18, 29:16, 21:21, 19:18)

Б: Ховард (26), Монеке (19), Маринкович (13).

М: Миротич (21), Шилдс (17), Напьер (12).

«Барселона» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 94:76 (29:24, 22:24, 23:20, 20:8)

Б: Лапровиттола (17), Эрнангомес (15), Йокубайтис (13), Паркер (12).

П: Аврамович (27), Ледэй (16), Наннэлли (7).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Альба
БК Барселона
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
0
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» переиграл «Партизан» в матче Евролиги

«Реал» на выезде обыграл «Виртус» в Евролиге