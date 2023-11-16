«Барселона» проиграла «Басконии» в Евролиге

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В среду, 15 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Баскония» на своем паркете обыграла «Барселону» (94:71), «Альба» проиграла АСВЕЛ (68:73), «Панатинаикос» победил «Жальгирис» (73:71), «Бавария» выиграла у «Партизана» (94:85).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 68:73 (13:28, 22:15, 20:10, 13:20)
Ал: Тиманн (16), Олинде (8), Кумадже (8), Уэтзелл (8).
А: Луваву-Кабарро (19), Де Коло (16), Фалль (14 + 11 подборов), Ли (12).
«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 73:71 (13:15, 23:24, 17:13, 20:19)
П: Митоглу (19), Слукас (16), Лессор (13), Грант (10).
Ж: Шмитс (15), Буткевичюс (10), Димша (9), Бирутис (9).
«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 94:71 (26:18, 29:11, 15:24, 24:18)
Бас: Ховард (26), Миллер-Макинтайр (20), Монеке (19).
Бар: Лапровиттола (14), да Силва (12), Йокубайтис (9).
«Бавария» (Германия) — «Партизан» (Сербия) — 94:85 (25:32, 28:19, 17:12, 24:22)
Б: Эдвардс (21), Франсиско (17), Букер (13 + 11 подборов).
П: Кабокло (19), Наннэлли (14), Ледэй (12).