«Реал» переиграл «Валенсию» в Евролиге

«Валенсия» на своем паркете проиграла «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 73:76. Мадридская команда одержала 7-ю победу в 7 встречах.

В других встречах «Олимпиакос» выиграл у «Маккаби» (79:74), «Виртус» победил «Милан» (86:79), «Црвена Звезда» разгромила «Фенербахче» (87:56).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 74:79 (19:27, 17:24, 19:13, 19:15)

М: Соркин (16), Блатт (13), Риверо (10), Уэбб (10).

О: Уолкап (13), Питерс (13), Кэнан (10), Фалль (10).

«Виртус Б» (Италия) — «Милан» (Италия) — 86:79 (21:26, 24:14, 20:23, 21:16)

В: Лундберг (19), Шенгелия (14), Абасс (14), Хэкетт (10).

М: Шилдс (21), Миротич (16), Ло (13), Фойгтманн (11).

«Валенсия» (Испания) — «Реал» (Испания) — 73:76 (26:24, 23:19, 13:20, 11:13)

В: Дэвис (22), Оджелей (13), Джонс (12), Инглис (12).

Р: Дек (17), Кампаццо (15), Хезоня (12), Муса (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 87:56 (25:16, 20:10, 15:14, 27:16)

Ц: Теодосич (18), Боломбой (14), Недович (12), дос Сантос (11), Лазаревич (11).

Ф: Хэйс (12), Мотли (8), Биберович (7).