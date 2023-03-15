В Евролиге заявили, что возвращение российских команд не рассматривается до окончания СВО

Евролига не рассматривает возвращение российских команд в турнир до окончания СВО.

«Если говорить об участии [в Евролиге] российских клубов, то можем сослаться на высказывания Маршала Гликмана: «Этого не будет, пока не закончится СВО. Мы последуем рекомендациям МОК [Международного олимпийского комитета] и будем действовать соответственно», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы Евролиги.

22 марта 2022 года исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы и аннулировал их результаты в сезоне-2021/22. Позже отстранение было продлено еще на один сезон.