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Евролига

Сегодня, 18:13

В Евролиге заявили, что возвращение российских команд не рассматривается до окончания СВО

Алина Савинова
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Евролига не рассматривает возвращение российских команд в турнир до окончания СВО.

«Если говорить об участии [в Евролиге] российских клубов, то можем сослаться на высказывания Маршала Гликмана: «Этого не будет, пока не закончится СВО. Мы последуем рекомендациям МОК [Международного олимпийского комитета] и будем действовать соответственно», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы Евролиги.

22 марта 2022 года исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы и аннулировал их результаты в сезоне-2021/22. Позже отстранение было продлено еще на один сезон.

Источник: https://tass.ru/sport/17273069
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