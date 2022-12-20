Американский миллиардер станет новым владельцем «Финикса»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» в ближайшее время должен быть продан новому владельцу, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровский.

Американский бизнесмен Мэтью Ишбия станет новым владельцем «Финикса».

Ишбия — основатель и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер в сентябре объявил о продаже клубов.

В ноябре 2021 года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) провела собственное расследование.