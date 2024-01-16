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НБА

Сегодня, 02:46

«Сан-Антонио» уступил «Атланте», у Вембаньяма дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Атланте» со счетом 99:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 36 очков и сделавший 13 передач. У центрового «Сперс» Виктора Вембаньяма 26 очков и 13 подборов.

После этого матча «Сан-Антонио» с 7 победами занимает последнее место в Западной конференции, «Атланта» с 16 победами — на 11-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 109:99 (35:16, 34:18, 18:33, 22:32)

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 94:98 (24:24, 28:26, 26:23, 16:25)

15 января

БК Атланта Хокс
Сан-Антонио Спёрс
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