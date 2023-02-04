Бамба и Риверс устроили драку во время матча «Миннесота» — «Орландо». Удаления получили 5 игроков

Атакующий защитник «Миннесоты» Остин Риверс и центровой «Орландо» Мо Бамба подрались в конце матча регулярного чемпионата НБА (120:127).

За 1,5 минуты до конца игры Риверс устроил словесную перепалку со скамейкой соперника, после чего на него набросился Бамба. В результате завязалась потасовка с участием нескольких игроков.

В итоге у «Миннесоты» были удалены Остин Риверс, Торин Принс и Джейден Макдэниэлс, а у «Орландо» — Мо Бамба и Джейлен Саггс. НБА рассмотрит инцидент и наложит дополнительное наказание на них.

Вчера в матче между «Кливлендом» и «Мемфисом» подрались Донован Митчелл и Диллон Брукс. Оба игрока были удалены с площадки и получили наказания от НБА.