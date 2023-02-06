Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что «Бостон» пытается выменять Дюрэнта

Телеведущий и эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что «Бостон» пытается выменять форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

Помимо этого, «Селтикс» могут задействовать в обмене защитника Джейлена Брауна.

«Согласно моим источникам, «Селтикс» сделали несколько звонков — следите за развитием событий. Джейлен Браун», — сказал Смит в эфире программы First Take.

Ранее стало известно, что «Нетс» обменяли в «Даллас» звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

В этом сезоне Дюрант сыграл в 39 матчах, набирая в среднем по 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи.