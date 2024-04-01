«Лейкерс» на выезде обыграли «Бруклин», Леброн набрал 40 очков

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Бруклин» со счетом 116:104.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 40 очков. У «Нетс» защитник Кэмерон Томас набрал 30 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 42 победами занимает девятое место в Западной конференции, «Бруклин» с 29 победами — на 11-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «ЛА Лейкерс» — 104:116 (11:31, 33:36, 35:23, 25:26)

«Вашингтон» — «Майами» — 107:119 (29:29, 30:37, 21:29, 27:24)

«Торонто» — «Филадельфия» — 120:135 (27:35, 28:36, 38:30, 27:34)

1 апреля