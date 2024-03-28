«Денвер» дома проиграл «Финиксу». Дюрант и Йокич оформили по дабл-даблу

28 марта, 07:38
«Финикс» на выезде переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:97. «Санс» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».
Форвард гостей Кевин Дюрэнт оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.
«Денвер» с результатом 51-22 лидирует в Западной конференции. «Финикс» идет на 7-й строчке — 43-30.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Финикс» — 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)
Д: Йокич (22 + 10 передач), Гордон (18), Портер (18).
Ф: Дюрант (30 + 13 подборов), Букер (17), Аллен (13).