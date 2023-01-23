Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:43

«Оклахома» прервала серию «Денвера» из 9 побед подряд, «Мемфис» уступил «Финиксу»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Оклахома» обыграла «Денвер» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александр, набравший 34 очка.

«Оклахома» прервала серию «Денвера» из 9 побед подряд.

В параллельном матче «Мемфис» проиграл «Финиксу» — 110:112.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Оклахома» — 99:101 (18:27, 29:25, 27:29, 25:20)

Д: Мюррей (26), Гордон (15 + 10 подборов), Браун (14)

О: Гилджес-Александр (34), Гидди (18), Уильямс (11)

23 января. Денвер. «Ball Arena».

«Финикс» — «Мемфис» — 112:110 (32:18, 30:19, 25:35, 25:38)

Ф: Бриджес (24), Пол (22 + 11 передач), Крэйг (20)

М: Морант (27), Бэйн (24), Уильямс (16)

23 января. Финикс. «Footprint Center».

БК Денвер Наггетс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Торонто» обыграл «Нью-Йорк» и прервал серию из трех поражений, Рэндл сделал дабл-дабл с 19 подборами

38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Голден Стэйт»