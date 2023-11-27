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Сегодня, 06:56

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио», Йокич набрал 39 очков

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:120.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич — 39 очков. Серб забросил 17 бросков (из 29) с игры без единой попытки трехочкового.

«Наггетс» одержали 11-ю победу после 17 игр. Команда Майка Мэлоуна занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сан-Антонио» потерпел 12-е поражение подряд. Команда Грегга Поповича замыкает таблицу «Запада» — 14 поражений после 17 игр.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 132:120 (39:35, 33:25, 35:24, 25:36)

Д: Йокич (39+11+9), Портер (25), Джексон (20+7+6)

С: Вембаньяма (22+11 подборов+6 перехватов+4 блок-шота), Васселл (19), Бренэм (15)

27 ноября. Денвер. «Ball Arena».

НБА
БК Денвер Наггетс
Сан-Антонио Спёрс
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