0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:35

41 очко Лавина помогло «Чикаго» обыграть «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Чикаго» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115. «Пистонз» потерпели шестое поражение подряд.

В другой встрече «Шарлотт» на своем паркете потерпел поражение от «Финикса» — 91:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Финикс» — 91:105 (22:27, 19:30, 32:22, 18:26)

Ш: Убре (26), Розир (20), Хэйворд (15), Уильямс (11 + 10 подборов).

Ф: Букер (37), Дюрант (23), Эйтон (16 + 16 подборов).

«Детройт» — «Чикаго» — 115:117 (36:38, 18:31, 32:32, 29:16)

Д: Богданович (34), Диалло (19), Айви (18).

Ч: Лавин (41), Дерозан (21), Уайт (14).

БК Детройт Пистонс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэвис и Расселл не сыграют против «Оклахомы»