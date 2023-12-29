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Сегодня, 06:29

«Детройт» проиграл 28 матчей подряд и повторил антирекорд НБА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем.
Фото USA Today Sports
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«Детройт» уступил «Бостону» (122:128 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Пистонс» потерпели 28-е поражение подряд. Клуб повторил антирекорд НБА — единственной командой, которая проигрывала столько же матчей кряду, была «Филадельфия».

При этом «Детройт» стал первым клубом лиги, который смог проиграть 28 встреч подряд за один сезон — антирекордная серия «Филадельфии» началась в сезоне-2014/15 и завершилась в сезоне-2015/16.

«Детройт» одержал последнюю победу ровно два месяца назад — 29 октября «Пистонс» обыграли «Чикаго» (118:102).

БК Детройт Пистонс
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