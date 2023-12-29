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Сегодня, 06:15

«Бостон» обыграл «Детройт» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:122 ОТ. «Селтикс» одержали четвертую победу подряд.

Форвард Кристапс Порзингис стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

Бостон лидирует в Восточной конференции с результатом 24-6. «Детройт» — последний (2-29).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)

Б: Порзингис (35), Тейтум (31 + 10 передач), Уайт (23).

Д: Каннингем (31), Айви (22 + 10 подборов), Богданович (17 + 12 подборов), Дюрен (15 + 14 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
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