Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 19:09

Джеймс Харден хочет вернуться в «Хьюстон» следующим летом

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Звездный разыгрывающий Джеймс Харден хочет вернуться в «Хьюстон» следующим летом. Он не планирует продлевать контракт с «Филадельфией», утверждает ESPN.

Харден подписал двухлетний контракт с «Сиксерс» на 68,6 миллиона долларов с опцией продления соглашения еще на год по желанию игрока летом 2023 года. Однако 33-летний баскетболист планирует отказаться от этого пункта в контракте.

Харден выступал за «Хьюстон» в период с 2012 по 2021 года, но под конец карьеры в «Рокетс» затребовал обмена.

В нынешнем сезоне он провел за «Филадельфию» 17 матчей, набирая в среднем 21,4 очка за встречу.

«Рокетс» c результатом 9-23 занимают последнее место в Западной конференции и являются второй среди самых молодых команд НБА (после «Оклахомы»).

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
Джеймс Харден
1
0
Читайте также
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер «Бостона» Маззулла: «Можно хорошо играть, но проигрывать»