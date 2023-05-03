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Сегодня, 05:23

Джоэл Эмбиид признан MVP сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Джоэл Эмбиид.
Фото USA Today Sports
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2022/23 в НБА. 29-летний камерунец получил 73 первых места в голосовании.

Эмбиид обошел центрового «Денвера» Николу Йокича, который получил 15 первых мест, и форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, у которого 12 первых мест.

Он стал пятым игроком в истории «Филадельфии», который получил самую престижную индивидуальную награду.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

баскетбол
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Никола Йокич
Яннис Адетокунбо
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