40 очков Эмбиида не помогли «Филадельфии» одержать победу над «Чикаго»

«Филадельфия» дома проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:108.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 40 очков. У «Буллз» больше всего очков набрал разыгрывающий Коби Уайт — 24.

«Филадельфия» занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» — 12-й.

В другом матче «Миннесота» обыграла «Майами» со счетом 112:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Энтони Эдвардс — 32 очка.

«Миннесота» лидирует на «Западе». «Майами» находится на шестой строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 104:108 (24:25, 20:30, 25:26, 35:27)

«Майами» — «Миннесота» — 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35)

19 декабря.