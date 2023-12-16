«Детройт» проиграл «Филадельфии» и потерпел 22-е поражение подряд — это антирекорд клуба

«Детройт» уступил «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 92:124.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид, набравший 35 очков.

«Детройт» потерпел 22-е поражение подряд — это новый антирекорд клуба. Предыдущий антирекорд — 21 поражение кряду — был установлен в 1980 году.

В параллельных матчах «Вашингтон» победил «Индиану», а «Нью-Орлеан» обыграл «Шарлотт» (112:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 124:92 (26:22, 35:17, 33:23, 30:30)

Ф: Эмбиид (35 + 13 подборов), Макси (19), Моррис (15)

Д: Вайзман (20 + 13 подборов), Богданович (17), Айви (13)

«Вашингтон» — «Индиана» — 137:123 (30:37, 39:18, 39:32, 29:36)

В: Кузма (31), Пул (30), Кисперт (23)

И: Джексон (20 + 13 подборов), Хэлибертон (19 + 11 передач), Топпин (16)

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 107:112 (20:21, 19:29, 37:26, 31:36)

Ш: Розье (30), Бриджес (27 + 10 подборов), Миллер, Ричардс (оба — 16)

Н: Валанчюнас (29 + 13 подборов), Уильямсон (21 + 11 подборов), Макколлум (19)