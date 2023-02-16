«Филадельфия» обыграла «Кливленд». Эмбиид оформил дабл-дабл

«Филадельфия» переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:112. «Сиксерс» одержали четвертую победу подряд.

В других встречах «Оклахома-Сити» выиграла у «Хьюстона» (133:96), «Мемфис» одержал победу над «Ютой» (117:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 133:96 (38:21, 38:33, 40:24, 17:18)

О: Гилджес-Александер (29), Дорт (15), Гидди (13), Джейлен Уильямс (13).

Х: Смит (15), Грин (14), Тэйт (11).

«Мемфис» — «Юта» — 117:111 (38:24, 25:23, 25:33, 29:31)

М: Джарен Джексон (26), Бэйн (24), Морэнт (20).

Ю: Олиник (28 + 14 подборов), Кларксон (20), Агбаджи (17).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 118:112 (38:24, 25:14, 24:32, 31:42)

Ф: Эмбиид (29 + 14 подборов), Харден (19 + 12 передач), Мелтон (17).

К: Митчелл (33), Гарлэнд (27), Э. Мобли (23).