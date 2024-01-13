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Сегодня, 06:03

«Филадельфия» обыграла «Сакраменто». Харрис набрал 37 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» переиграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:93. «Сиксерс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

В других встречах «Детройт» на своем паркете проиграл «Хьюстону» (110:112), «Индиана» одержала победу над «Атлантой» (126:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Хьюстон» — 110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)

Д: Нокс (19), Беркс (19), Айви (18), Стюарт (16), Дюрен (15).

Х: Шенгюн (29), Грин (28), Ванвлит (20 + 12 передач), Смит (19 + 11 подборов).

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)

Ф: Харрис (37), Макси (21), Батюм (14).

С: Фокс (21), Мюррэй (15), Монк (15), Сабонис (14 + 11 подборов).

«Атланта» — «Индиана» — 108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)

А: Мюррэй (29), Бей (17), Джонсон (16), Янг (13).

И: Хилд (18), Топпин (18), Матурин (15), Несмит (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Атланта Хокс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
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