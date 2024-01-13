«Сан-Антонио» победил «Шарлотт». Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:99. Первый номер драфта Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 26 очков и 11 подборов.

В других встречах «Мемфис» проиграл «Клипперс» (119:128), «Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» (140:131), «Майами» выиграл у «Орландо» (99:96), «Миннесота» одержала победу над «Портлендом» (116:93).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)

С: Вембаньяма (26 + 11 подборов), Макдермотт (14), Сохан (13), Васселл (12).

Ш: Болл (28), Розир (16), Бриджес (14), Ричардс (12), Макгауэнс (12).

«Мемфис» — «Клипперс» — 119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)

М: Джарен Джексон (21), Тиллман (20), Родди (17), Бэйн (15).

К: Джордж (37), Леонард (22), Коффи (13), Уэстбрук (12).

«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)

Ч: Дерозан (39), Уайт (25), Лавин (25), Вучевич (14).

Г: Томпсон (30), Карри (27), Куминга (24), Уиггинс (17).

«Майами» — «Орландо» — 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)

М: Д. Робинсон (23), Адебайо (21 + 11 подборов), Хакес (19).

О: Банкеро (25), Вагнер (19), Окики (16), М. Инглс (14).

«Миннесота» — «Портленд» — 116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)

М: Гобер (24 + 17 подборов), Таунс (23), Рид (14).

П: Уокер (17 + 13 подборов), Рит (14), Камара (14), Грант (13).