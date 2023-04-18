Дрэймонд Грин был удален в матче с «Сакраменто» за то, что наступил на Сабониса

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален в четвертой четверти второго матча с «Сакраменто» (106:114) в первом раунде плей-офф НБА.

Грин наступил на центрового «Кингз» Домантаса Сабониса, когда тот упал на паркет после борьбы за подбор. Сабонис, в свою очередь, прихватил Грина рукой, за что был наказан техническим.

Игрок «Уорриорз» объясняет это тем, что после захвата Сабониса ему было некуда поставить ногу.

«Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить. Что сказали судьи? Они объяснили, что я наступил на него слишком сильно», — прокомментировал эпизод Грин.

«Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0.