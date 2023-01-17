Леброн Джеймс недоволен судейством в последних двух матчах «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал судейство в последних двух матчах клуба в регулярном чемпионате НБА.

Форвард пожаловался на то, что лига в лице судей сначала принимает ошибочные решения, а после окончания матчей признает ошибки.

«И весь сезон во время матчей мне в лицо говорят: «Я ничего не увидел» или «Это не фол». Чушь какая-то, в самом деле! Невероятное разочарование! Но в любом случае команда не сдается!» — написал Джеймс в соцсетях.

Леброн также репостнул записал подписчика через некоторое время после того, как НБА признала ошибку в решающем владении клуба в матче против «Филадельфии» (112:113).

«Тут все намного серьезнее, чем может показаться. По сути, НБА два дня подряд подстраивает свое собственное определение правил, изменяет своим же принципам, чтобы сказать болельщикам «верить им», а не собственным глазам во время решающих эпизодов матчей! Почему это еще не стало большим скандалом?» — репостнул запись Джеймс.

В матче против «Далласа» (115:119) судьи не увидели фола на игроке «Лейкерс» во время решающего броска на последних секундах. Позже лига признала это ошибкой.