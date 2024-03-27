Джеймс об игре с травмой: «Мой подход должен быть стратегическим»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свое физическое состояние.

«Я должен быть умен и стратегически подойти к вопросу, как мне провести оставшиеся матчи сезона. Учитывая поврежденный голеностоп и [желаемый] выход в плей-офф. Вне зависимости от того, что нас ждет дальше», — цитирует Джеймс LakersNation.

В этом сезоне 39-летний форвард в среднем набирает 25,4 очка, 7,2 подбора и 8,1 передачи.

«Лейкерс» после 72 игр одержали 40 побед и занимают 9-е место в таблице Западной конференции.