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27 марта, 17:41

Джеймс об игре с травмой: «Мой подход должен быть стратегическим»

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свое физическое состояние.

«Я должен быть умен и стратегически подойти к вопросу, как мне провести оставшиеся матчи сезона. Учитывая поврежденный голеностоп и [желаемый] выход в плей-офф. Вне зависимости от того, что нас ждет дальше», — цитирует Джеймс LakersNation.

В этом сезоне 39-летний форвард в среднем набирает 25,4 очка, 7,2 подбора и 8,1 передачи.

«Лейкерс» после 72 игр одержали 40 побед и занимают 9-е место в таблице Западной конференции.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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