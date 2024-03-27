«Даллас» на выезде обыграл «Сакраменто». Дончич оформил дабл-дабл

«Даллас» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:96. «Маверикс» одержали пятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл, — 28 очков и 11 подборов.

«Даллас» с результатом 43-29 занимает 6-е место в Западной конференции. «Сакраменто» идет на 8-й строчке — 42-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Даллас» — 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)

С: Фокс (18), Мюррэй (17), Сабонис (12 + 11 подборов).

Д: Дончич (28 + 11 подборов), Ирвинг (24), Хардуэй (22), Вашингтон (14 + 13 подборов).